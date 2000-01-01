(Каргина) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каргина) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1910

Муж: Герасимов Симеон Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1911

Сын: Герасимов Сергий

Отец ребёнка: Герасимов Симеон Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1913

Сын: Герасимов Никита

Отец ребёнка: Герасимов Симеон Иванович

Смерть
Неизвестно
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