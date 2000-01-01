(Каргина) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1910
Рождение ребёнка
04.10.1911
Сын: Герасимов Сергий
Отец ребёнка: Герасимов Симеон Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1913
Сын: Герасимов Никита
Отец ребёнка: Герасимов Симеон Иванович
Смерть
Неизвестно