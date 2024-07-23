Колосова Марина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Колосов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колосов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Агния Михайловна
Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно