Колосова Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова Марина Дмитриевна

Колосова Марина Дмитриевна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Колосов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колосов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Агния Михайловна

Отец ребёнка: Колосов Михаил Никифорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.