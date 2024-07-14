Долматова (Скосырская) Матрена Федоровна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долматова (Скосырская) Матрена Федоровна

Место рождения

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Скосырский Федор

Мать: Скосырская (--) Ефимилия Степановна

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шихалева (Долматова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Долматов Василий Иванович

Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Долматова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Долматова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Долматова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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