Долматова (Скосырская) Матрена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шихалева (Долматова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Долматов Василий Иванович
Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Долматова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Долматова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Долматова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Долматов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно