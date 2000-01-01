Кобызев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызев Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.1874

Жена: Кобызева Поликсена Никитична

Рождение ребёнка
27.09.1880

Сын: Кобызев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кобызева Поликсена Никитична

Рождение ребёнка
04.09.1882

Сын: Кобызев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кобызева Поликсена Никитична

Смерть
Неизвестно
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