Кобызев Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.1874
Рождение ребёнка
27.09.1880
Мать ребёнка: Кобызева Поликсена Никитична
Рождение ребёнка
04.09.1882
Сын: Кобызев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кобызева Поликсена Никитична
Смерть
Неизвестно