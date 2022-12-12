Галанова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанова Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Евдокии И Александры Павел

Мать: не указана

Крещение
06.09.1883
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанов ?

Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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