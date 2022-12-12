Галанова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Евдокии И Александры Павел
Мать: не указана
Крещение
06.09.1883
Михайло-Архангельская церковь, Бирск, уездный город, Бирский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галанов ?
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно