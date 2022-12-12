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Дарья Петрова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.

Сын: Комаров Василий Степанович

Отец ребёнка: Комаров Стефан Васильев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.

Сын: Комаров Иван Степанович

Отец ребёнка: Комаров Стефан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Стефан Васильев

Смерть
Неизвестно
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