Дарья Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.
Сын: Комаров Василий Степанович
Отец ребёнка: Комаров Стефан Васильев
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.
Отец ребёнка: Комаров Стефан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно