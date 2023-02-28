Комаров Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения21.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1888 ст.
Отец: Комаров Василий Евлампиев
Мать: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.
Сын: Комаров Василий Степанович
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно