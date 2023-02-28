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Комаров Стефан Васильев

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1888 ст.

Отец: Комаров Василий Евлампиев

Мать: Гликерья Григорьева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.

Сын: Комаров Василий Степанович

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1918 ст.

Сын: Комаров Иван Степанович

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петрова

Смерть
Неизвестно
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