Чекенева Устинья (Юлиана) Федорова (Федотова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекенева Устинья (Юлиана) Федорова (Федотова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

12.02.1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекенев Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекенев Никифор Афанасьев

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекенев Афонасий Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чекенев Луппа Афанасьев

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чекенев Игнатий Афанасьев

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Лепилина (Чекенева) Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Носова (Чекенева) Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Чекенева) Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.02.1834
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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