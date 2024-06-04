Чекенева Устинья (Юлиана) Федорова (Федотова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти12.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекенев Никифор Афанасьев
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чекенев Игнатий Афанасьев
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Лепилина (Чекенева) Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Носова (Чекенева) Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Чекенева) Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Чекенев Афонасий Кузьмин
Смерть
12.02.1834