Прокопенко Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1992
Место жительства
С 1992
Бракосочетание
Между 2012 и 2017
Рождение ребёнка
16.07.2014
Сын: Прокопенко Артём Александрович
Мать ребёнка: Авраменко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
06.12.2017
Дочь: Прокопенко Софья Александровна
Мать ребёнка: Прокопенко Анастасия Дмитриевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния