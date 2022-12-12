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Прокопенко Александр Николаевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

25.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1992

Отец: Прокопенко Николай Николаевич

Мать: Прокопенко Татьяна Анатольевна

Место жительства
С 1992
Бракосочетание
Между 2012 и 2017

Жена: Прокопенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.07.2014

Сын: Прокопенко Артём Александрович

Мать ребёнка: Авраменко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
06.12.2017

Дочь: Прокопенко Софья Александровна

Мать ребёнка: Прокопенко Анастасия Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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