Кислицын Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицын Трофим Петрович

Кислицын Трофим Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1747

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кислицын Пётр Агафонов

Мать: не указана

Смерть
После 1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close