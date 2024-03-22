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Клюшев Дмитрий Прохорович

Место рождения

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
проживающий в Верх Алеусс
Бракосочетание
18.01.1863

Жена: Клюшева Феодосия Антоновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.12.1863

Дочь: Клюшева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Клюшева Феодосия Антоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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