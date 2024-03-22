Клюшев Дмитрий Прохорович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
проживающий в Верх Алеусс
Бракосочетание
18.01.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.12.1863
Дочь: Клюшева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Клюшева Феодосия Антоновна
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно