Сысоева Афимья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Афимья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1827 по 1828

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

С 1791 по 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1827 по 1828

Отец: Сысоев Матвей Софронович

Мать: Сысоева Екатерина Акилина

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