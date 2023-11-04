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Сысоева Афимья Матвеевна
Сысоева Афимья Матвеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1827 по 1828
Пол
Женский
Отец
Сысоев Матвей Софронович
1783 г.р.
Мать
Сысоева Екатерина Акилина
С 1791 по 1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
С 1827 по 1828
Отец:
Сысоев Матвей Софронович
Мать:
Сысоева Екатерина Акилина
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