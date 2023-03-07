Кульмизева Ксения Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кульмизев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кульмизев Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кульмизев Фаддей Андреевич
Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно