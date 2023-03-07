Кульмизева Ксения Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева Ксения Прокофьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кульмизев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кульмизев Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кульмизев Фаддей Андреевич

Отец ребёнка: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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