Куркина (Руднева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Руднева) Татьяна Васильевна

Место рождения

село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)

Дата рождения

13.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1953

Отец: Руднев Василий Николаевич

Мать: Руднева Анфиза Петровна

село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Рождение ребёнка
31.07.1975

Дочь: Куркина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Куркин Виктор

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Куркина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Куркин Виктор

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Виктор

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