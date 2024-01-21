Куркина (Руднева) Татьяна Васильевна
Место рождениясело Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Дата рождения13.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1953
Отец: Руднев Василий Николаевич
Мать: Руднева Анфиза Петровна
село Александровка Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (не существует)
Рождение ребёнка
31.07.1975
Дочь: Куркина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Куркин Виктор
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Куркина Александра Викторовна
Отец ребёнка: Куркин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркин Виктор