Карлова (Руднева) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Руднева) Мария Федорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Карлова Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Карлов Максим Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Карлова Марфа Максимова

Отец ребёнка: Карлов Максим Демьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Максим Демьянов

Смерть
Неизвестно
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