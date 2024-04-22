Карлова (Руднева) Мария Федорова
Место рождения
Дата рождения01.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Карлова Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Карлов Максим Демьянов
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Карлова Марфа Максимова
Отец ребёнка: Карлов Максим Демьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно