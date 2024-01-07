(Калитина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калитина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1982

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1982

Отец: Калитин Сергей

Мать: Калитина Любовь

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