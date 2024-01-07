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(Калитина) Татьяна
(Калитина) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.1982
Пол
Женский
Отец
Калитин Сергей
1956 г.р.
Мать
Калитина (Чернышова) Любовь
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1982
Отец:
Калитин Сергей
Мать:
Калитина Любовь
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