Zaczkowska (Siwek) Marianna
Место рожденияGrabownica/Ostrów akt 143/1891
Дата рождения05.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1891
Отец: Siwek Wawrzyniec
Мать: Siwek (Krynicka) Rozalia
Grabownica/Ostrów akt 143/1891
Бракосочетание
22.04.1913
Муж: Zaczkowski Stanisław
Ostrów Maz akt 34/1913
Рождение ребёнка
30.08.1918
Дочь: Szyszkowska (Zaczkowska) Genowefa
Отец ребёнка: Zaczkowski Stanisław
Antoniewo Huta
Смерть
Неизвестно