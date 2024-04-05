Zaczkowska (Siwek) Marianna 05.04.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zaczkowska (Siwek) Marianna

Место рождения

Grabownica/Ostrów akt 143/1891

Дата рождения

05.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1891

Отец: Siwek Wawrzyniec

Мать: Siwek (Krynicka) Rozalia

Grabownica/Ostrów akt 143/1891
Бракосочетание
22.04.1913

Муж: Zaczkowski Stanisław

Ostrów Maz akt 34/1913
Рождение ребёнка
30.08.1918

Дочь: Szyszkowska (Zaczkowska) Genowefa

Отец ребёнка: Zaczkowski Stanisław

Antoniewo Huta
Смерть
Неизвестно

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