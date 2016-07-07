Золотов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1950
Дата смерти07.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1950
Отец: Золотов Иван Алексеевич
Мать: Золотова Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
07.07.2016
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район