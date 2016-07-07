Золотов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1950

Дата смерти

07.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1950

Отец: Золотов Иван Алексеевич

Мать: Золотова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
07.07.2016
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Барановское Воскресенский район
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