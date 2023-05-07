Стрижко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1988
Майкоп город Краснодарского края
Рождение ребёнка
08.02.1989
Сын: Стрижко Евгений Александрович
Мать ребёнка: Стрижко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
15.02.1995
Дочь: Стрижко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Стрижко Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно