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Стрижко Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1988

Жена: Стрижко Наталья Александровна

Майкоп город Краснодарского края
Рождение ребёнка
08.02.1989

Сын: Стрижко Евгений Александрович

Мать ребёнка: Стрижко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
15.02.1995

Дочь: Стрижко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Стрижко Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрижко Наталья Александровна

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