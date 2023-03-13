Овчинникова Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1872
Дочь: Антипина Ксения
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Овчинникова Ульяна
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Рождение ребёнка
09.02.1884
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Овчинниковъ Николай
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Овчинниковъ Петръ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Рождение ребёнка
29.10.1894
Сын: Овчинниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинниковъ Романъ