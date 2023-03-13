Овчинникова Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1872

Дочь: Антипина Ксения

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Овчинникова Ульяна

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Рождение ребёнка
09.02.1884

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Овчинниковъ Николай

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Овчинниковъ Петръ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Рождение ребёнка
29.10.1894

Сын: Овчинниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинниковъ Романъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинниковъ Романъ

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