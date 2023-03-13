Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Овчинниковъ Петръ
Овчинниковъ Петръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Пол
Мужской
Отец
Овчинниковъ Романъ
1851 г.р.
Мать
Овчинникова Пелагея Семенова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Овчинниковъ Романъ
Мать:
Овчинникова Пелагея Семенова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия