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Овчинниковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Овчинниковъ Романъ

Мать: Овчинникова Пелагея Семенова

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