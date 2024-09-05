Бурлова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Корзникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Корзников Василий Иванович

https://yandex.ru/archive/catalog/124f69c6-4c30-417c-ac10-298d052b746e/80?center=1779+3076
Бракосочетание
1911

Муж: Корзников Василий Иванович

https://yandex.ru/archive/catalog/1eee5272-6aba-48da-b4bd-5f8ca4d71b5d/761?center=1068+1760

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