Бурлова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Корзникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Корзников Василий Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/124f69c6-4c30-417c-ac10-298d052b746e/80?center=1779+3076
Бракосочетание
1911
https://yandex.ru/archive/catalog/1eee5272-6aba-48da-b4bd-5f8ca4d71b5d/761?center=1068+1760