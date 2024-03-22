Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1772
Сын: Миней Васильевъ
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пелагеинъ Яковъ
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагеина Агрофена Васильева
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Осипъ Еремеевъ
Отец ребёнка: Еремей Алексеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Алексеевъ