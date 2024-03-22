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Пелагея Иванова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Миней Васильевъ

Отец ребёнка: Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пелагеинъ Яковъ

Отец ребёнка: Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагеина Агрофена Васильева

Отец ребёнка: Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Осипъ Еремеевъ

Отец ребёнка: Еремей Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Алексеевъ

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