Шаманова (Белякова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманова (Белякова) Мария Григорьевна

Шаманова (Белякова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Беляков Григорий Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1855

Муж: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1855

Дочь: Шаманова Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1857

Сын: Шаманов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1859

Дочь: Шаманова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1861

Дочь: Шаманова Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1862

Дочь: Шаманова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1864

Дочь: Шаманова Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1868

Сын: Шаманов Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Выдано повторное свидетельство 15.10.1937.
Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Шаманова Агафия Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1872

Дочь: Шаманова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close