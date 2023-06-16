Шаманова (Белякова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Беляков Григорий Ермилович
Бракосочетание
20.05.1855
Рождение ребёнка
30.10.1855
Дочь: Шаманова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
23.07.1857
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
19.07.1859
Дочь: Шаманова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
07.01.1861
Дочь: Шаманова Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
04.12.1862
Дочь: Шаманова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
07.08.1864
Дочь: Шаманова Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
17.02.1868
Сын: Шаманов Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Выдано повторное свидетельство 15.10.1937.
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Шаманова Агафия Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Рождение ребёнка
01.04.1872
Дочь: Шаманова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Шаманов Гавриил Феоктистович
Смерть
Неизвестно