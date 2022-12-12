Варлаков Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Сын: Варлаков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Варлакова Елена Евдокимовна
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно