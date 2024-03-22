Кондрашова (Бахарева) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Кондрашов Никифор Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1925
Дочь: Климова Наталья (тетя Наля) (тетя Наля)
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (тетя Нюся) (тетя Нюся) Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения (Аксинья?) Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно