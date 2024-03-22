Кондрашова (Бахарева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Бахарева) Мария Тимофеевна

Место рождения

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Кондрашов Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1925

Дочь: Климова Наталья (тетя Наля) (тетя Наля)

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Пурдошкинский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (тетя Нюся) (тетя Нюся) Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения (Аксинья?) Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кондрашев Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
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