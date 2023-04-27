Sibbald (Sibbald) Helen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sibbald (Sibbald) Helen

Место рождения

Balgonie Castle

Дата рождения

1435

Дата смерти

1495

Пол

Женский

Отец

Около 1439 г.р.

Мать

Муж

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1435

Отец: Sibbald Andrew

Мать: Joan

Balgonie Castle
Рождение ребёнка
1460

Сын: Lundie Of Balgonie Robert

Отец ребёнка: Lundy Of Balgonie Robert

Dundee, Scotland
Бракосочетание
1470

Муж: Lundy Of Balgonie Robert

Lundy Island,,Devon,England
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Balgonie
Смерть
1495
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