Sibbald (Sibbald) Helen
Место рожденияBalgonie Castle
Дата рождения1435
Дата смерти1495
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1435
Отец: Sibbald Andrew
Мать: Joan
Balgonie Castle
Рождение ребёнка
1460
Сын: Lundie Of Balgonie Robert
Отец ребёнка: Lundy Of Balgonie Robert
Dundee, Scotland
Бракосочетание
1470
Lundy Island,,Devon,England
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Balgonie
Смерть
1495