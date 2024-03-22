Балезина (Чарушина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезина (Чарушина) Ольга

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.1908

Сын: Балезин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Балезин Иван

Рождение ребёнка
1910

Сын: Балезин Василий Иванович

Отец ребёнка: Балезин Иван

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Балезин Александр Иванович

Отец ребёнка: Балезин Иван

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Токарева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Балезин Иван

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Токарева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Балезин Иван

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балезин Павел Иванович

Отец ребёнка: Балезин Иван

Коробовская, город Киров, Кировская область
Смерть
09.03.1939
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