Балезина (Чарушина) Ольга
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти09.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
03.06.1908
Отец ребёнка: Балезин Иван
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Балезин Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Балезин Александр Иванович
Отец ребёнка: Балезин Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Токарева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Балезин Иван
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Токарева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Балезин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балезин Иван
Смерть
09.03.1939