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Данилов Александр Семёнович

Место рождения

Горьковскоя (Нижегородская) обл.

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковскоя (Нижегородская) обл.
Рождение ребёнка
11.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Александра Андреевна

Смерть
1941
Погиб на ВОВ.
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