Данилов Александр Семёнович
Место рожденияГорьковскоя (Нижегородская) обл.
Дата рожденияОколо 1913
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Погиб на ВОВ.