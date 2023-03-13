Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти29.03.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Денисовъ Маркелъ
Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Денисовъ Александръ
Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Денисовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ
Рождение ребёнка
10.03.1800
Дочь: Катанова Дарія
Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеевъ Денисъ
Смерть
29.03.1802