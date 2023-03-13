Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Иванова

Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

29.03.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Денисовъ Маркелъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Денисовъ Александръ

Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Денисовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.03.1800

Дочь: Катанова Дарія

Отец ребёнка: Фадеевъ Денисъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеевъ Денисъ

Смерть
29.03.1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close