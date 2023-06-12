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Лебедева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лебедев Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Руфанова Лидия Кирилловна

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич

Бракосочетание
04.04.1984

Муж: Лебедев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохолина Зоя Кирилловна

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Людмила Кирилловна

Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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