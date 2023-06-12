Лебедева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лебедев Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Руфанова Лидия Кирилловна
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич
Бракосочетание
04.04.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохолина Зоя Кирилловна
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Людмила Кирилловна
Отец ребёнка: Лебедев Кирилл Яковлевич
Смерть
Неизвестно