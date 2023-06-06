Храмова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: Бычкова Мария Факеевна
Отец ребёнка: Храмов Факей
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храмов Факей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмов Факей
Смерть
Неизвестно