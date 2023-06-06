Храмов Факей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Факей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: Бычкова Мария Факеевна

Мать ребёнка: Храмова Матрона

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Емельян Факеевич

Мать ребёнка: Храмова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно