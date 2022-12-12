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Блинова Марфа Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1793

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Блинов Аввакум Парфёнович

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Парфёновна

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Елизар Парфёнович

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Блинов Елизар Парфёнович

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1800 ст.

Дочь: Неонила Парфёновна

Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Парфён Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1793
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