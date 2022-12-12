Блинова Марфа Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Блинов Аввакум Парфёнович
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Парфёновна
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1800 ст.
Дочь: Неонила Парфёновна
Отец ребёнка: Блинов Парфён Иванович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1793