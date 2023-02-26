Тетерина Феврония Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина Феврония Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тетерин Ефим Егоров

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прудникова Ефросиния Егорова

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тетерин Илларион Егоров

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васильева - Семернева Ульяния Егорова

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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