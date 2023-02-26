Тетерина Феврония Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тетерин Ефим Егоров
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прудникова Ефросиния Егорова
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Васильева - Семернева Ульяния Егорова
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Тетерин Егор Трофимов
Смерть
Неизвестно