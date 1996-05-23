Patapoff Peter Paul
Место рожденияKerman, Fresno, California, United States
Дата рождения14.02.1925
Дата смерти23.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1925
Отец: Patapoff Paul Michael
Мать: Patapoff Tanya Herchoria
Kerman, Fresno, California, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
23.05.1996
Washington, United States
Похороны
1996
Everett, Snohomish, Washington, United States of America