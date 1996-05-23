Patapoff Peter Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Patapoff Peter Paul

Место рождения

Kerman, Fresno, California, United States

Дата рождения

14.02.1925

Дата смерти

23.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1925

Отец: Patapoff Paul Michael

Мать: Patapoff Tanya Herchoria

Kerman, Fresno, California, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
23.05.1996
Washington, United States
Похороны
1996
Everett, Snohomish, Washington, United States of America
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