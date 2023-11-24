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- Жена Ильи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875 ст.

Муж: - Илья Юльевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Панова Параскева Ильинична

Отец ребёнка: - Илья Юльевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1889 ст.

Дочь: Августа Ильинична

Отец ребёнка: - Илья Юльевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Ширяева Александра Ильинична

Отец ребёнка: - Илья Юльевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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