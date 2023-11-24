- Жена Ильи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
Около 1875 ст.
Муж: - Илья Юльевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Панова Параскева Ильинична
Отец ребёнка: - Илья Юльевич
Рождение ребёнка
До 1889 ст.
Дочь: Августа Ильинична
Отец ребёнка: - Илья Юльевич
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Ширяева Александра Ильинична
Отец ребёнка: - Илья Юльевич
Смерть
Неизвестно