Николай Фадеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Фадей Филипповъ
Мать: Марфа Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Николаевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Николаевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Силуанъ Николаевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
15.08.1837 ст.
Сын: Петръ Николаевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Смерть
Неизвестно