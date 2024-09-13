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Николай Фадеевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Фадей Филипповъ

Мать: Марфа Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Николаевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Николаевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Силуанъ Николаевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
15.08.1837 ст.

Сын: Петръ Николаевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно

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