Ларин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ларин Иван Федорович
Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Ефимия Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно