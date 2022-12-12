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Ларин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ларин Иван Федорович

Мать ребёнка: Ларина Ефимия Трофимовна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Ефимия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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