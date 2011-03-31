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Нифонтов Илья Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2011

Отец: Нифонтов Игорь Владимирович

Мать: не указана

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