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Золин Фирс Александрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1858

Дата смерти

30.07.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1858

Отец: Стешин - Золин Александр Илларионович

Мать: Стешина- Золина Ирина Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1877

Жена: Золина Неонилла Макарова

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Варвара Фирсовна

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1882

Дочь: Гликерия Фирсовна

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1882

Сын: Золин Федор Фирсович

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1884

Сын: Золин Андрей Фирсович

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Стешин - Золин Иван Фирсович

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Агриппина Фирсовна

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Дубинина Евдокия Золина

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Гликерия Фирсовна

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1898

Дочь: Пелагея Фирсовна

Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.07.1914
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