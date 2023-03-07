Золин Фирс Александрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1858
Дата смерти30.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1858
Бракосочетание
07.?.1877
Жена: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Варвара Фирсовна
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
09.05.1882
Дочь: Гликерия Фирсовна
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
09.05.1882
Сын: Золин Федор Фирсович
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
28.11.1884
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
18.02.1887
Сын: Стешин - Золин Иван Фирсович
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: Агриппина Фирсовна
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Дубинина Евдокия Золина
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Гликерия Фирсовна
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Рождение ребёнка
04.05.1898
Дочь: Пелагея Фирсовна
Мать ребёнка: Золина Неонилла Макарова
Смерть
30.07.1914