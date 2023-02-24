Золина Неонилла Макарова
Место рожденияДеревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1857
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1877
Рождение ребёнка
08.12.1877
Дочь: Варвара Фирсовна
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1882
Дочь: Гликерия Фирсовна
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
09.05.1882
Сын: Золин Федор Фирсович
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1884
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1887
Сын: Стешин - Золин Иван Фирсович
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: Агриппина Фирсовна
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Дубинина Евдокия Золина
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Гликерия Фирсовна
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1898
Дочь: Пелагея Фирсовна
Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович
Смерть
Неизвестно