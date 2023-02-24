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Золина Неонилла Макарова

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Место рождения

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лычкин (макаров) Степан

Мать: Лычкина (макарова) Анна Семеновна

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1877

Муж: Золин Фирс Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1877

Дочь: Варвара Фирсовна

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1882

Дочь: Гликерия Фирсовна

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1882

Сын: Золин Федор Фирсович

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1884

Сын: Золин Андрей Фирсович

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Стешин - Золин Иван Фирсович

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Агриппина Фирсовна

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Дубинина Евдокия Золина

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Гликерия Фирсовна

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1898

Дочь: Пелагея Фирсовна

Отец ребёнка: Золин Фирс Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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