Патракова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатракова Александра

Патракова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патракова) Екатерина Афонасьева

Отец ребёнка: Патракова Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патракова Александр Афонасьевич

Отец ребёнка: Патракова Афонасий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно

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