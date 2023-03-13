(Тестова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тестова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тестовъ Иванъ

Мать: Тестова Матрена

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