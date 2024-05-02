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Газизов Владислав Вилевич

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Место рождения

д.Старо-соболево Аргаяшский район Челябинская область

Дата рождения

26.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1992

Отец: Газизов Виль

Мать: Рузалия Шайхитдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова (Галиуллина) Лиана Дамильевна

Рождение ребёнка
31.03.2016

Дочь: Газизова Елизавета Владиславовна

Мать ребёнка: Газизова (Галиуллина) Лиана Дамильевна

Рождение ребёнка
10.08.2017

Сын: Газизов Арслан Владиславович

Мать ребёнка: Газизова (Галиуллина) Лиана Дамильевна

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