Газизов Владислав Вилевич
Место рожденияд.Старо-соболево Аргаяшский район Челябинская область
Дата рождения26.04.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1992
Отец: Газизов Виль
Мать: Рузалия Шайхитдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.2016
Дочь: Газизова Елизавета Владиславовна
Мать ребёнка: Газизова (Галиуллина) Лиана Дамильевна
Рождение ребёнка
10.08.2017
Сын: Газизов Арслан Владиславович
Мать ребёнка: Газизова (Галиуллина) Лиана Дамильевна