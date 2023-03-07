Подлеснова Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлеснова Федора Васильева

Подлеснова Федора Васильева

avatar

Место рождения

село Винновка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

село Винновка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Подлеснов Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Подлеснов Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Подлеснов Данила Кузьмин

Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлеснов Козьма Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close