Подлеснова Федора Васильева
Место рождениясело Винновка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
село Винновка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Подлеснов Козьма Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762