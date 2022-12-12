Прилучная Трифена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Трифена Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

До 1939

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Прилучный Яков Егорович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Прилучный Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Прилучный Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Боровская Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Прилучный Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Прилучный Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
После 1929

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
После 1929

Дочь: Павла Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
До 1939
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
умерла после рождения десятого ребёнка
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