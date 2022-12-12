Прилучная Трифена Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиДо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Прилучный Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Прилучный Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Боровская Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Прилучный Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Прилучный Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
После 1929
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Рождение ребёнка
После 1929
Дочь: Павла Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Егорович
Смерть
До 1939
умерла после рождения десятого ребёнка