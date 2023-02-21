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Зайцев Борис
Зайцев Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Федор
Мать
Зайцева (Губанкова) Клавдия
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Зайцев Федор
Мать:
Зайцева Клавдия
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