Зайцев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Зайцев Федор

Мать: Зайцева Клавдия

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