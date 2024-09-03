Орлова (Ведышева) Матрена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ведышев Трофим Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.
Дочь: (Орлова) Евфимия Кириловна
Отец ребёнка: Орлов Кирилл Васильевич
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/72
Рождение ребёнка
03.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Орлов Кирилл Васильевич
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/13
Смерть
Неизвестно