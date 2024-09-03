Орлова (Ведышева) Матрена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Ведышева) Матрена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведышев Трофим Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1905 ст.

Дочь: (Орлова) Евфимия Кириловна

Отец ребёнка: Орлов Кирилл Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ee984acd-48d5-4d0d-ae13-8a07f98b3583/72
Рождение ребёнка
03.05.1909 ст.

Сын: Орлов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Орлов Кирилл Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/13
Смерть
Неизвестно

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