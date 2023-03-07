Кощеев Трофим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти25.01.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Маремьяна Трифонова
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
07.06.1844 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
05.09.1845 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Трифонова
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кощеев Иван Трофимов
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Трифонова
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Надежда Трифонова
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Наталия Якимова
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.01.1881 ст.