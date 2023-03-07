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Кощеев Трофим Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.01.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кощеев Леонтий Борисович

Мать: Кощеева Олимпиада Порфириева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Маремьяна Трифонова

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
07.06.1844 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
05.09.1845 ст.

Сын: Кощеев Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Трифонова

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Иван Трофимов

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Трифонова

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Надежда Трифонова

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Наталия Якимова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.01.1881 ст.
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